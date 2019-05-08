В Германии задумались о наказании для нарушившего скоростной режим голубя

В немецком Бохольте местные власти задумались, как оштрафовать голубя-лихача, который нарушил правила дорожного движения перед камерой. Об этом сообщает Би-би-си в среду, 8 мая.

Птица пролетела со скоростью 45 км/ч, превысив лимит, установленный на отметке 30 км/ч. Инцидент произошел еще в феврале, однако городские власти опубликовали снимок пернатого нарушителя на прошлой неделе. С тех пор голубь стал настоящей звездой Сети.

German pigeon flashed by German camera goes viral https://t.co/zcNGMi69yi — BBC News (World) (@BBCWorld) May 8, 2019

«Будет ли эта быстрая птица оплачивать штраф в размере €25 (чуть более 1800 рублей по текущему курсу. — Ред.) и каким образом она это сделает, еще предстоит выяснить», — сказано на Facebook-странице города.

По мнению одного из местных жителей, перед камерами пролетел «гоночный голубь». Другие призвали наказать крылатого лихача общественной работой в качестве почтового голубя.

Ранее в марте индийские фермеры пожаловались на налеты попугаев-наркоманов. По их словам, птицы уничтожают немалую часть урожая мака, который в этом году и так невысок из-за дождей.