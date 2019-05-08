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Модернизированный трамвай выйдет в первый рейс в Омске

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В Омске обновленный трамвай с бортовым номером 20 впервые выйдет на маршрут № 4 в День Победы. Салон оборудован современными сиденьями, обшивка выполнена из материалов, устойчивых к воспламенению. В настоящее время по улицам города курсируют уже 14 модернизированных трамваев и 11 троллейбусов.

Конструкция автоматических распашных дверей повышает обзорность для пассажиров. Установлено светодиодное освещение, пять камер видеонаблюдения и рейсоуказатель. В холодное время года отопители позволяют обеспечивать нормативный температурный режим воздуха в салоне. По мнению специалистов, ремонт за 4–5 млн рублей экономит деньги предприятия, так как новый трамвай стоит от 25 млн рублей, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН».

В феврале мэр Омска подписал постановление об отмене 17 маршрутов в городе. Причиной стала неэффективность некоторых направлений. Маршрут № 219 будет работать теперь только летом. С маршрута № 339 был снят один перевозчик, однако движение по направлению продолжится. В целом большинство маршрутов, отмененных мэрией, полностью или частично дублируется другим транспортом.

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