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Найдены новые ошибки в расшифровке переговоров сгоревшего SSJ-100

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Фото: РИА Новости/Следственный комитет РФ
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В Сети появился фрагмент аудиозаписи переговоров пилотов самолета Sukhoi Superjet 100 и диспетчеров. Он опровергает ранее появившиеся цитаты пилота о том, что «самолет горит в молнии».

На записи слышно, что пилот говорит о потере связи и переходе самолета в резервный режим управления Direct Mode.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, Москва-подход.

Пилот: Москва-подход, просим возврат, 1492, потеря радиосвязи, самолет в Direct Mode.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, сию снижайтесь, эшелон 80.

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Кроме того, в ранее опубликованной расшифровке присутствовала фраза диспетчера «Справа курс 140 снижайтесь. 900 метров до линии КФС. 989204 влево в работе». По мнению авиаэкспертов, опрошенных «Известиями», на самом деле диспетчер сказал следующее: «Вправо курс 140, снижайтесь 900 метров, давление QFE 989, 24 левая в работе».

На авиационном жаргоне QFE означает атмосферное давление на уровне аэродрома, выраженное в гектопаскалях, оно требуется пилоту для правильной установки высотомера. «24 левая в работе» говорит пилоту о том, что посадку он должен совершить на полосу Шереметьево 24L.

Авиакатастрофа произошла вечером 5 мая. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По одной из версий, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в топливные баки.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

В Следственном комитете заявили, что среди основных версий ЧП рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

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