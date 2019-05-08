«Просвещение» увековечило память погибших в Великой Отечественной войне коллег

Две мемориальные плиты с именами сотрудников издательства «Просвещение» и типографии «Красный пролетарий», которые погибли в Великой Отечественной войне, были открыты 8 мая, в преддверии Дня Победы, говорится в пресс-релизе группы компаний «Просвещение».

Мемориал был установлен у офиса компании на Краснопролетарской улице, голубую вуаль с памятника снял председатель совета директоров «Просвещения» Владимир Узун.

«Десятилетиями наши коллеги и ветераны бережно хранили и передавали из поколения в поколение память об этих людях. Мы перенимаем эстафету. Теперь их имена навсегда увековечены на гранитных плитах этого мемориала», — сказал он.

Впервые мемориальную доску с именами погибших сотрудников «Просвещения» установили в 1975 году в здании в Марьиной Роще, идея принадлежала Дмитрию Зуеву, занимавшему тогда пост директора издательства, и его коллективу. В июне 2018 года, после переезда в новый офис на Краснопролетарской улице, было принято решение об открытии здесь новой мемориальной доски к очередной годовщине Великой Победы.

На памятнике издательства «Просвещение» выбито 23 имени, на мемориальной плите типографии «Красный пролетарий» — 70 имен. Автором и руководителем проекта был член Союза художников России Михаил Пилюгин. Дмитрий Демин и Евгений Прокощенков выполнили архитектурно-строительные работы.