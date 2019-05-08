В Москве открылась регистрация на участие в акции «День без турникетов»

В Москве стартовала регистрация участников акции «День без турникетов». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Темой мероприятий стал «Народный бизнес» — предприниматели, которые организовали производство в столице страны, расскажут гостям, как запустить свое дело и выйти на миллионные обороты.

Свои двери для посетителей откроет кондитерская Brownie Mama. Хозяйка компании Ульяна Юрьева расскажет, как был придуман и масштабирован ее домашний бизнес. Гости увидят весь процесс производства брауни. Также москвичи смогут узнать о том, как компания Holy Corn создала свой бренд. Молодая предпринимательница Алиса Басырова расскажет, как избежать подводных камней и за год вывести свою продукцию на полки крупных федеральных торговых сетей.

Кроме того, москвичам проведут экскурсию в мир новых технологий. Сотрудники интернет-компании «Яндекс» расскажут, как небольшой стартап, созданный в 1990-х, стал одним из крупнейших игроков на рынке.

Также гости мероприятия смогут посетить комплекс Cyberspace — сотрудники Winstrike Arena, которые привлекли в 2017 году инвестиций на $10 млн, расскажут, как стать профессиональным геймером, покажут передовое игровое оборудование и поделятся своими планами по выведению киберспорта на олимпийский уровень.

Ключевым событием акции станет экскурсия в павильон «Умный город» на ВДНХ. Москвичи, надев VR-очки, смогут попробовать себя в роли машиниста современного поезда метро.

Третья в этом году акция «День без турникетов» пройдет в столице с 16 по 18 мая. Отмечается, что впервые она состоялась в Москве в 2012 году. С тех пор количество ее участников превысило 82 тыс. человек, которые побывали на 145 инновационных производствах столицы.