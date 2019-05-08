Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Пресненский суд Москвы в среду, 8 мая, признал виновными футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о двух драках.

Суд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии каждого, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам лишения свободы каждого. Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Выступая с последним словом 7 мая, Кокорин принес извинения потерпевшим, семье и общественности. Во время своей речи футболист расплакался.

Адвокаты нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого, осужденных по делу о драках в центре Москвы, обжалуют приговор. Об этом в среду, 8 мая, сообщила адвокат Татьяна Стукалова.

«Мы в обязательном порядке обжалуем приговор. Считаем, что обвинение построено лишь на показаниях потерпевших», — цитирует защитницу агентство городских новостей «Москва».

Супруга Павла Мамаева Алана, присутствовавшая в зале суда, после завершения судебного заседания коротко прокомментировала исход дела, садясь в свой автомобиль.

«Все плохо», — цитирует женщину телеканал «Звезда».

Согласно обвинительному заключению, фигуранты дела стали участниками двух конфликтов в центре Москвы в октябре прошлого года. Сначала компания избила водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Затем молодые люди переместились в кафе, где напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака. Кроме того, в результате драки в заведении пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий находятся под арестом до 25 сентября.