Движение на участке Колпачного переулка в Москве станет двухсторонним

Движение транспорта на участке Колпачного переулка в центре Москвы станет двухсторонним с 13 мая 2019 года. Об этом в среду, 8 мая, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Участок переулка станет двухсторонним, чтобы жителям Басманного района было удобнее и быстрее выезжать на улицу Покровка.

Новую схему движения введут на участке от дома 4, стр. 4 до пересечения с улицей Покровка, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Водителей попросили быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.

Движение транспорта будет перекрыто или ограничено на центральных улицах Москвы в связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

9 мая в связи с проведением парада и шествия «Бессмертный полк» с 05:00 и до окончания мероприятия перекроют 1-ю Тверскую-Ямскую, Тверскую и Моховую улицы, Театральный проезд, улицу Охотный Ряд, Кремлевскую и Москворецкую набережные, Большой Москворецкий мост. Также будут недоступны участок Ленинградского проспекта от Третьего транспортного кольца (ТТК) до 1-й Тверской-Ямской улицы, съезды с ТТК на проспект в сторону области. Всего в этот день ограничения будут действовать примерно на 30 улицах столицы.