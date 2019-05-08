Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума в I квартале 2019 года

Младенческая смертность в России снизилась в I квартале 2019 года до исторического минимума — 4,3 случая на 1000 малышей, данный показатель уменьшился на 15,7%. Об этом в среду, 8 мая, заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на заседании президентского Совета по нацпроектам, передает 8 мая ТАСС.

Голикова отметила, что это ниже целевых значений, которые установлены указом президента России к 2024 году. По словам вице-премьера, мероприятия по оказанию помощи детям будут продолжены.

По ее словам, за I квартал текущего года смертность населения России снизилась на 3%, а наибольшее снижение было зафиксировано в Ленинградской, Псковской и Пензенской областях, передает RNS.

В апреле сообщалось, что средняя продолжительность жизни москвичей за семь лет выросла на 3,7 года — почти до 78 лет, напоминает «Москва 24». За последние годы младенческая смертность в столице снизилась почти на треть, а показатель смертности населения в трудоспособном возрасте снизился на 28%.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила на заседании коллегии Минздрава 24 апреля, что средняя продолжительность жизни в России составила 72,9 года. Это исторический максимум, отметила она.