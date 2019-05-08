Прямой эфир

Названа средняя продолжительность поездки на такси в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поездка на такси в Москве в среднем длится 21 минуту. Об этом сообщается в среду, 8 мая, в официальном аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Путь заказан: в популярных приложениях такси найдены уязвимости
Роскачество провело тестирование сервисов на безопасность данных

«За это время можно доехать до булочной и обратно. Или даже в час пик из Бирюлева на Тульскую, спасибо выделенкам», — отмечается в сообщении.

Ранее, в этот же день ЦОДД рассказал, откуда и куда москвичи ездят на такси чаще всего. В список самых популярных мест входят Комсомольская площадь, аэропорт Внуково, улица Земляной Вал, Ленинградский вокзал.

18 апреля председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выступил с предложением оснастить автомобили такси алкозамками для обеспечения безопасности пассажиров и участников дорожного движения.

Предполагается, что если водитель подует в специальное устройство и система выявит пары алкоголя в выдыхаемом воздухе, то электроника заблокирует запуск двигателя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Электромобиль Volkswagen ID.3 стал доступен для заказа
Минпромторг опубликовал первые изображения кроссовера Aurus Komendant

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017