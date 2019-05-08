Названа средняя продолжительность поездки на такси в Москве

Поездка на такси в Москве в среднем длится 21 минуту. Об этом сообщается в среду, 8 мая, в официальном аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

«За это время можно доехать до булочной и обратно. Или даже в час пик из Бирюлева на Тульскую, спасибо выделенкам», — отмечается в сообщении.

Ранее, в этот же день ЦОДД рассказал, откуда и куда москвичи ездят на такси чаще всего. В список самых популярных мест входят Комсомольская площадь, аэропорт Внуково, улица Земляной Вал, Ленинградский вокзал.

18 апреля председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выступил с предложением оснастить автомобили такси алкозамками для обеспечения безопасности пассажиров и участников дорожного движения.

Предполагается, что если водитель подует в специальное устройство и система выявит пары алкоголя в выдыхаемом воздухе, то электроника заблокирует запуск двигателя.