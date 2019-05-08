МИД Швеции сообщил о высылке из России двух дипломатов

Россия высылает двух шведских дипломатов, об этом в среду, 8 мая, сообщил представитель пресс-службы МИД Швеции Расмус Эльянскуг.

«Двух шведских дипломатов попросили покинуть Россию», — сказал он. В свою очередь, официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова отметила, что этот шаг стал ответной мерой.

Дипломат не стала уточнять информацию о решении Москвы. Он отметила журналистам, что в их вопросе «содержится ответ — речь идет о фразе «в ответ», передает в среду, 8 мая, «РИА Новости». «На этом я хотела бы завершить обсуждение этой темы, которую мы традиционно стараемся не комментировать», — добавила дипломат.

В конце 2018 года РФ выслала шведского журналиста и дипломата Калле Книйвиля. Решение о высылке стало ответным шагом на отказ двум российским дипломатам в выдаче шведской визы, писали СМИ Швеции.

МИД Швеции тогда выразил сожаление в связи с решением российской стороны.