A&NN миллиардера Александра Мамута «поймала» «единорога» Чубайса

Инвестиционная группа бизнесмена Александра Мамута A&NN оказалась покупателем доли новосибирского производителя углеродных трубок OCSiAl, портфельной компании «Роснано». A&NN приобрела 0,5% OCSiAl за $5 млн. Об этом сообщает Forbes.

Ранее, выступая в марте на пресс-конференции, глава «Роснано» Анатолий Чубайс отмечал, что договоренность была достигнута «исходя из цены в $1 млрд», но покупателя не называл.

OCSiAl является первой компанией-«единорогом», выращенной «Роснано». Компаниями-«единорогами» принято называть стартапы с оценкой бизнеса выше $1 млрд.

OCSiAl — стартап из Новосибирска, разработавший и запустивший первую в мире промышленную технологию производства одностенных углеродных нанотрубок. Они могут применяться в широком спектре отраслей как универсальный аддитив, улучшающий свойства базовых материалов. На сегодняшний день мощность установок компании составляет 60 т в год. По данным СМИ, на ее долю приходится 86% мирового производства и 95% мировых продаж инновационного продукта.

В портфеле OCSiAl свыше 2,7 тыс. партнеров, которые ведут разработку продуктов с графеновыми нанотрубками. Постоянными клиентами компании являются более 600 компаний по всему миру.