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Лавров и сотрудники МИД РФ ожидают скорого пополнения у соколов-сапсанов

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Фото: TASS/Zuma/J.L. Sousa, Register
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Сотрудники МИД России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым ожидают пополнения в семействе соколов-сапсанов, обитающих на шпиле здания ведомства на Смоленской-Сенной площади в Москве. Об этом в среду, 8 мая, сообщил руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие», орнитолог Александр Сорокин.

По его словам, они звонят и спрашивают о самочувствии сапсанов. «Ожидают во главе с самим министром, который, когда ему впервые об этом рассказали, сказал: «Ваше сообщение окрыляет нашу дипломатическую службу», — цитирует орнитолога НСН.

Сорокин отметил, что птицы уже отложили яйца. При этом сотрудники министерства четко следуют указаниям специалистов и не тревожат сапсанов в ответственное время — до появления птенцов на свет.

«Пока там маленькие птенцы, не надо там появляться. Они это выполняют. У них строго с этим. Опять же охрана хорошая там, посторонних нет», — рассказал он.

Сорокин также сообщил, что орнитологи планируют подняться к соколам-сапсанам до конца мая.

20 марта Сорокин рассказывал, что семейство соколов-сапсанов вернулось на привычное место обитания — шпиль МИДа на Смоленской-Сенной площади в Москве — после завершения ремонта на верхней секции здания. По согласованию с Лавровым и его службами туда поставили искусственное гнездовье.

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