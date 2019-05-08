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Иран назвал условие выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия

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Фото: Global Look Press/Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS
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Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если вопрос о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе страны вынесут на обсуждение Совета Безопасности ООН.

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Об этом 8 мая говорится на странице в Twitter телеканала PressTV. СМИ ссылается на осведомленные источники в канцелярии президента Ирана.

Тегеран может возобновить процесс обогащения урана до уровня 20% за четыре дня, заявил глава организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи. По данным агентства Tasnim, это заявление прозвучало после того, как Высший совет национальной безопасности Ирана объявил, что Тегеран прекратит выполнять определенные обязательства в рамках ядерной сделки 2015 года, из которой уже вышли США.

В свою очередь Лондон предупредил Тегеран о возможных последствиях прекращения выполнения Ираном отдельных пунктов СВПД, сообщает ТАСС. Как в ходе выступления в британском парламенте в среду, 8 мая, заявил заместитель главы МИД Соединенного Королевства Марк Филд, заявление Тегерана — нежелательный шаг.

«Если Иран прекратит выполнять свои ядерные обязательства, то, конечно, будут последствия», — подчеркнул дипломат.

Ранее 8 мая Иран официально уведомил пятерых членов договора 2015 года (Францию, Великобританию, Германию, Россию и Китай. — Ред.) о решении прекратить выполнять часть обязательств СВПД. В Кремле отметили, что говорить о возможности присоединения России к санкциям против Ирана в связи с решением Тегерана о приостановке ряда обязательств по ядерной сделке пока преждевременно.

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