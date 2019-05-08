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Путин объявил минуту молчания в память о погибших в ЧП с SSJ-100

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин начал заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам минутой молчания в память о погибших в катастрофе в Шереметьево. Об этом 8 мая сообщает «РИА Новости».

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«Вы знаете, что 5 мая в Шереметьево произошла трагедия, авиационная катастрофа, которая унесла много человеческих жизней, поэтому прошу почтить память погибших минутой молчания», — сказал глава государства.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку. От удара о землю он загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

6 мая правление авиакомпании приняло решение о выплате компенсаций всем пассажирам и семьям погибших в авиакатастрофе.

Пассажиры рейса SU1492, которым не потребовалась госпитализация, получат по 1 млн рублей. Пострадавшим авиакомпания выплатит по 2 млн рублей. За каждого погибшего родственники получат по 5 млн рублей.

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