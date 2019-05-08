Прямой эфир

В Совфеде предложили разделять длинные праздничные выходные в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый замглавы экономического комитета Совфеда, экс-министр труда Сергей Калашников предложил разделить длинные праздничные выходные. По его словам, столь долгие периоды отдыха наносят ущерб экономическому развитию страны.

Калашников отметил, что с учетом возросших цен на билеты как внутри страны, так и на зарубежные поездки планируемый отдых россиян сократился.

«Получается, что это отдых половинчатый, принудительный», — цитирует сенатора «РИА Новости».

При этом сенатор подчеркнул, что в России есть определенные культурные традиции.

«В соответствии с ними майские праздники, как, впрочем, и зимние, — это святое», — сказал он. Тем не менее Калашников призвал менять этот уклад и делать продолжительные праздничные выходные более дробными.

В этом году россияне на майских праздниках отдыхают девять дней — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Такие длительные каникулы получились благодаря переносу выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
МИД Литвы продолжит бойкотировать празднование 9 Мая в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017