В Совфеде предложили разделять длинные праздничные выходные в России

Первый замглавы экономического комитета Совфеда, экс-министр труда Сергей Калашников предложил разделить длинные праздничные выходные. По его словам, столь долгие периоды отдыха наносят ущерб экономическому развитию страны.

Калашников отметил, что с учетом возросших цен на билеты как внутри страны, так и на зарубежные поездки планируемый отдых россиян сократился.

«Получается, что это отдых половинчатый, принудительный», — цитирует сенатора «РИА Новости».

При этом сенатор подчеркнул, что в России есть определенные культурные традиции.

«В соответствии с ними майские праздники, как, впрочем, и зимние, — это святое», — сказал он. Тем не менее Калашников призвал менять этот уклад и делать продолжительные праздничные выходные более дробными.

В этом году россияне на майских праздниках отдыхают девять дней — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Такие длительные каникулы получились благодаря переносу выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля.