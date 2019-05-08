Около 800 природных пожаров зафиксировано на Сахалине

Из-за раннего наступления весенней погоды в Сахалинской области сезон лесных пожаров стартовал на две недели раньше срока. За три недели зафиксировано 779 возгораний.

В результате природных пожаров были уничтожены 24 дачи, шесть жилых домов, а также 18 хозяйственных построек. Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Анивском, Корсаковском, Южно-Сахалинском и Томаринском районах. Там введен особый противопожарный режим, сообщает ИА SakhalinMedia.

По факту нарушения правил противопожарной безопасности возбуждены два уголовных дела. Кроме того, к ответственности привлечено более 30 физических и юридических лиц.

В МЧС уточняют, что пожары в основном возникают в районе дорог. В предстоящие праздники специалисты намерены провести рейды.