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Около 800 природных пожаров зафиксировано на Сахалине

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Из-за раннего наступления весенней погоды в Сахалинской области сезон лесных пожаров стартовал на две недели раньше срока. За три недели зафиксировано 779 возгораний.

В результате природных пожаров были уничтожены 24 дачи, шесть жилых домов, а также 18 хозяйственных построек. Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Анивском, Корсаковском, Южно-Сахалинском и Томаринском районах. Там введен особый противопожарный режим, сообщает ИА SakhalinMedia.

По факту нарушения правил противопожарной безопасности возбуждены два уголовных дела. Кроме того, к ответственности привлечено более 30 физических и юридических лиц.

В МЧС уточняют, что пожары в основном возникают в районе дорог. В предстоящие праздники специалисты намерены провести рейды.

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