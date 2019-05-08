Прямой эфир

Рейд по перевозке детей проведут инспекторы ГИБДД в Красноярске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инспекторы ГИБДД проверят соблюдение правил перевозки детей в Красноярске. Водителей, которые не используют специальные кресла для юных пассажиров, ждут штрафы.

Проверки будут проводиться на протяжении всех праздничных дней. Инспекторы ГИБДД проведут дежурство на выездах из Красноярска. Они будут выявлять водителей, которые перевозят детей без специального удерживающего устройства, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В случае нарушения автомобилистам грозит штраф до 3 тыс. рублей. Кроме того, нарушителям предложат вернуться в город за детским креслом. Тем водителям, которые откажутся от приобретения или аренды кресла, выдадут письменное требование о прекращении противоправных действий, а информацию о них передадут другим нарядам ДПС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме предложили увеличить скидку за досрочную оплату штрафов ГИБДД
ГИБДД предложила снизить порог скорости при перевозке детей в автомобилях

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017