Рейд по перевозке детей проведут инспекторы ГИБДД в Красноярске

Инспекторы ГИБДД проверят соблюдение правил перевозки детей в Красноярске. Водителей, которые не используют специальные кресла для юных пассажиров, ждут штрафы.

Проверки будут проводиться на протяжении всех праздничных дней. Инспекторы ГИБДД проведут дежурство на выездах из Красноярска. Они будут выявлять водителей, которые перевозят детей без специального удерживающего устройства, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В случае нарушения автомобилистам грозит штраф до 3 тыс. рублей. Кроме того, нарушителям предложат вернуться в город за детским креслом. Тем водителям, которые откажутся от приобретения или аренды кресла, выдадут письменное требование о прекращении противоправных действий, а информацию о них передадут другим нарядам ДПС.