В Госдуме оценили решение Киева признать незаконными паспорта России в Донбассе

Решение правительства Украины не признавать паспорта, выданные Россией в Донбассе, призвано осложнить выдачу документов людям, однако это не сработает, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее 8 мая правительство Украины распорядилось признавать недействительными все паспорта, выданные Россией в Донбассе, сообщает информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Вадима Черныша.

Решение украинских властей технически не сработает в части перемещений через украинскую границу, потому что люди продолжат ездить по украинским паспортам, сказал «Известиям» депутат Чепа.

«Это больше похоже на акцию, нацеленную на то, чтобы заложить людям сомнения, что они смогут этими паспортами пользоваться и в России, и на Украине. Но люди могут иметь два паспорта, как многие имеют израильский паспорт и российский. В Израиль въезжают по израильскому, а в Россию по российскому. Таких людей огромное число, то же самое будет здесь», — сказал парламентарий.

В свою очередь, Гройсман заявил, что Киев обратится к другим странам с просьбой не признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса. По мнению Алексея Чепы, иностранные державы вряд ли прислушаются к этому обращению.

Между тем министр по делам ветеранов Ирина Фриз написала на своей странице в Facebook, что украинцев, которые получили российские паспорта в Ростовской области, могут лишить пенсий и соцвыплат.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины (ЛНР и ДНР). Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. По словам главы государства, этот вопрос носит чисто гуманитарный характер и у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на этот шаг Москвы «креативно, быстро и умно». Действующий же глава государства Петр Порошенко заверил, что украинский паспорт опережает российский по возможностям путешествий по миру.