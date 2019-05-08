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Установленный к 9 Мая памятник упал на девочку в Курганской области

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В селе Камышевка Курганской области установленный к Дню Победы памятник упал на игравших возле него детей. Госпитализирована одна девочка в возрасте 10–11 лет, получившая переломы. Проводится доследственная проверка.

По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 7 мая на мемориале «Односельчанам Слава». В соцсетях появились фотографии с лужей крови возле новых гранитных памятников. Получить оперативные комментарии в администрации Шатровского района ИА «Ура.ру» не удалось. Специалист отдела по социальной политике Светлана Ядрышникова сказала, что слышала об этом инциденте, но подробностей пока никаких нет.

Ранее в Якутске на площадке детского сада погиб восьмилетний мальчик. Инцидент произошел 5 мая. Ребенок играл на площадке детского сада, забрался на баскетбольное кольцо, и оно упало на него, придавив шею.

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