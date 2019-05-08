Управляющую компанию оштрафовали после гибели женщины в Томске

В Томске управляющая компания «Стройсоюз» получила штраф в размере 300 тыс. рублей после обрушения глыбы льда и снега с крыши дома на женщину с пятилетним ребенком. Женщина погибла. Об этом в среду, 8 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Трагедия произошла 28 марта 2019 года на проспекте Ленина. Было установлено, что управляющая компания не приняла должных мер по очистке кровли дома от снега и наледи. В результате погибла женщина, находившаяся с ней пятилетняя девочка получила травмы, пишет РИА «Томск».

В отношении компании было возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора региона общество привлечено к административной ответственности в виде максимального штрафа в размере 300 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ст. УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается.