SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который должен был выполнить рейс из Ростова-на-Дону в Москву, задержали в аэропорту Платов по техническим причинам. Об этом сообщили в среду, 8 мая, в пресс-службе аэропорта.

Пассажиров (около 70 человек) отправили в столицу другими рейсами. По информации источника ТАСС, в самолете заело педаль.

Агентство Regnum передает со ссылкой на канал в мессенджере Telegram «Ростов №1», что на борту сломан датчик положения руля. Пилоты заметили неисправность и сообщили об этом диспетчеру.

Официального подтверждения информации пока нет.

В Шереметьево в ночь на 8 мая произошел инцидент с пассажирским лайнером Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Воздушное судно не смогло вовремя вылететь в Ригу из-за запаха горелой проводки на борту. Авиалайнер проверили, но ничего подозрительного не обнаружили. Самолет вылетел в пункт назначения и благополучно приземлился.