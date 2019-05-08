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Жителю Саратова вынесли приговор за убийство косуль

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В Саратове местному жителю суд вынес приговор по делу о незаконной охоте на косуль. В машине были обнаружены туши животных, а также ружье и три убитых зайца.

Как рассказала ИА «Взгляд-инфо» представитель регионального комитета охотничьего хозяйства Светлана Неверова, 3 декабря 2018 года сотрудники Госавтоинспекции остановили «Ниву», в которой находились трое мужчин. В машине были обнаружены две неразделанные туши косуль, три убитых зайца и ружье.

За незаконную охоту осудили только владельца машины и ружья. Мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы условно на два года, а также штраф в размере 400 тыс. рублей.

Неверова отмечает, что преступление квалифицировано как совершенное группой лиц, но в результате осужден только один человек. «В практике это впервые, такой приговор, еще и штраф», говорит Неверова.

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