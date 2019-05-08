Прямой эфир

В Иркутске назвали дату завершения отопительного сезона

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отопительный сезон завершится в Иркутске на следующей неделе. В городе установилась высокая температура воздуха.

По данным городской администрации, перевод тепловых сетей и пунктов на летний режим работы начнется с 14 мая. Для завершения отопительного сезона необходимы погодные условия, при которых среднесуточная температура в течение нескольких дней составляет 8 градусов или более. При изменении погодных условий срок окончания отопительного периода может быть изменен, пишет ИА IrkutskMedia.

В мэрии подчеркнули, что собственники квартир в жилых домах могут на общем собрании самостоятельно обозначить дату прекращения подачи тепла в зависимости от погоды.

После отключения тепла в Иркутске стартуют гидравлические испытания систем отопления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отопительный сезон в Амурской области завершится летом
Отопительный сезон раньше срока завершится в Нижнем Тагиле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017