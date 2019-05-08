В Иркутске назвали дату завершения отопительного сезона

Отопительный сезон завершится в Иркутске на следующей неделе. В городе установилась высокая температура воздуха.

По данным городской администрации, перевод тепловых сетей и пунктов на летний режим работы начнется с 14 мая. Для завершения отопительного сезона необходимы погодные условия, при которых среднесуточная температура в течение нескольких дней составляет 8 градусов или более. При изменении погодных условий срок окончания отопительного периода может быть изменен, пишет ИА IrkutskMedia.

В мэрии подчеркнули, что собственники квартир в жилых домах могут на общем собрании самостоятельно обозначить дату прекращения подачи тепла в зависимости от погоды.

После отключения тепла в Иркутске стартуют гидравлические испытания систем отопления.