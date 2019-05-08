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Песков предпочел абстрагироваться от дискуссии о памятнике Сталину

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не готов давать положительную или негативную оценку установке памятника советскому лидеру Иосифу Сталину в Новосибирске. Об этом он сказал журналистам в среду, 8 мая.

По словам представителя Кремля, «отрицать, что Сталин является историей, частью истории нашей страны, наверное, нельзя».

«Но в остальном, в восприятии со знаком плюс или минус, я хотел бы абстрагироваться. Мы знаем, что это вопрос достаточно интенсивной общественной дискуссии, поэтому я просто не считаю себя вправе как-то в ней участвовать», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что открытие памятника — это прерогатива местных властей.

Ранее 8 мая стало известно, что трехметровый памятник Сталину установили на территории новосибирского обкома КПРФ. Официальное открытие монумента состоится в День Победы 9 мая.

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