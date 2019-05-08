Лису заметили возле детского лагеря на территории Биробиджана

Жители Биробиджана сообщают о появлении дикой лисы возле детского лагеря «Юннаты». Горожане беспокоятся, что животное может быть заражено бешенством.

По данным управления ветеринарии при правительстве Еврейской автономной области, карантин по бешенству на текущий момент действует в поселке Смидович. Там был подтвержден факт заболевания бешенством собаки. Кроме того, готовится постановление о введении ограничительных мер из-за чумы плотоядных животных в селе Песчаном. Об этом пишет ИА EAOMedia.

Управление не получало информации о лисах и зараженных собаках на территории Биробиджана. Сотрудники ведомства просят местных жителей сохранять бдительность и передавать информацию о появлении животных с признаками заболевания.