В Кремле прокомментировали возможную приостановку эксплуатации SSJ-100

Решение о приостановке эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 после авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево должны принять компетентные авиационные органы. Такое мнение высказал в среду, 8 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Об этом все-таки должны говорить только компетентные органы. Мы видели сообщения на этот счет, но компетентными могут являться только выводы соответствующих авиационных органов», — сказал он.

Авиакатастрофа лайнера Sukhoi Superjet 100 произошла вечером 5 мая. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, подскочив несколько раз на взлетно-посадочной полосе. После удара о землю самолет загорелся.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности установят путем проведения генетической экспертизы.