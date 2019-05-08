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Спортивный парк построят в Ижевске с участием жителей

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В Ижевске планируют построить спортивный парк «Союзники». Согласно проекту, представленному 6 мая общественности, это будет многофункциональная спортивная зона с полем для игры в баскетбол и футбол, а также детской площадкой. Рядом установят комплекс для сдачи норм ГТО и уличные тренажеры. Ориентировочная стоимость проекта — 1,4 млн рублей.

Как отмечает ИА «Сусанин», проект будет реализован за счет инициативного бюджетирования. Оно предполагает вовлечение граждан в местное самоуправление и управление бюджетом территорий. Жители путем открытого голосования выберут наиболее острую проблему, проекты и открытую документацию направят на конкурс, комиссия определит победителей, а власти выделят деньги.

Республиканская субсидия для парка «Союзники» составит 1 млн рублей. Из городского бюджета будет направлено на проект 150 тыс. рублей, столько же должны собрать жители, и 100 тыс. рублей перечислят спонсоры.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Ижевске реконструируют набережную городского пруда. В подготовке проекта принимает участие бизнес-сообщество.

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