Президент Австрии проведет переговоры с Путиным в Сочи

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен 15 мая приедет с официальным визитом в Сочи, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в среду, 8 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию лидера Австрии.

Для Ван дер Беллена это будет первый визит в Россию в качестве австрийского президента. Он примет участие в открытии российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог».

Информацию о планирующейся встрече подтвердил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В середине апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с Ван дер Белленом двусторонние отношения и актуальные вопросы международной повестки в ходе встречи в Вене. Кроме того, стороны поговорили о создании форума «Сочинский диалог» в рамках договоренностей лидеров двух стран, которые были достигнуты в июне прошлого года.