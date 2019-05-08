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В Шереметьево задержали вылет SSJ-100 в Ригу из-за запаха гари

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В Шереметьево в ночь на 8 мая произошел инцидент с пассажирским лайнером Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Воздушное судно не смогло вовремя вылететь в Ригу из-за запаха горелой проводки на борту.

Рейс был задержан на два часа. Самолет должен был отправиться рейсом Москва–Рига в 22:55 мск, но вылетел только в 1:00, уточняет сайт kp.ru. По предварительной информации, из-за запаха гари пассажиры стали требовать замены самолета.

Людей вывели из салона. К борту подогнали пожарные машины, пишет «Ридус». После этого авиалайнер проверили, но ничего подозрительного не обнаружили. Самолет не стали менять, он вылетел в пункт назначения и благополучно приземлился, сообщает телеканал «Звезда».

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5 мая в аэропорту Шереметьево произошла авиакатастрофа. Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. Затем самолет загорелся.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматривается недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

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