Акция «Бессмертный полк» прошла во Вьетнаме и Словакии

В преддверии Дня Победы в Ханое стартовала акция «Бессмертный полк». Взрослые и дети с портретами родных прошли по территории императорской цитадели. Также «Бессмертный полк» промаршировал и в словацком городе Кошице. Более сотни человек почтили память родственников – участников войны.