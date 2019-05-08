В Подмосковье задержали предполагаемых похитителей сына бизнесмена

Троих мужчин, обвиняемых в похищении сына предпринимателя, задержали в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в среду, 8 мая.

По данным следствия, подозреваемые 6 мая заманили 32-летнего сына предпринимателя в недостроенное здание в поселке Измайлово Ленинского района, избили его и вывезли в Люберецкий район, где удерживали в квартире, требуя от родственников мужчины заплатить выкуп в 20 млн рублей.

Как уточнили в МВД, трое подозреваемых в возрасте от 28 до 38 лет были задержаны на территории СНТ «Марусин луг» Люберецкого района Подмосковья. Отмечается, что один из них ранее был судим.

У одного из злоумышленников был изъят мобильный телефон, с которого велись переговоры с родственниками похищенного. Также обнаружена автомашина с подложными номерами, на которой совершено похищение.

Похищенный мужчина освобожден.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 126 «Похищение человека» и ч. 3 ст. 163 «Вымогательство» УК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В конце апреля сообщалось, что уфимские следователи поймали двух из четырех мужчин, подозреваемых в похищении предпринимателя, разбое и вымогательстве.