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Отопительный сезон в Амурской области завершится летом

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В Амурской области 12 муниципалитетов завершили отопительный район. Во всех районах подача тепла в дома и социальные учреждения прекратится до 1 июня.

По данным областного правительства, 12 муниципалитетов уже завершили отопительный сезон, еще в 13 районах отключения ожидаются в ближайшее время. Там пока сохраняются низкие температуры. В целом отопительный сезон в регионе продлится до 1 июня. Тепло начали подавать 10 сентября 2018 года, уточняет Амурская служба новостей.

В министерстве ЖКХ сообщили, что за время сезона не было зафиксировано ни одного крупного чрезвычайного происшествия. Было устранено две аварии — взрыв котла в Тынде и порыв водовода в Завитинске.

На подготовку к следующему отопительному сезону выделено 1,1 млрд рублей.

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