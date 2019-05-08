Более 20 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в ФРГ

В германском районе Рендсбург-Эккернферде (земля Шлезвиг-Гольштейн) произошла крупная авария. В результате столкновения поезда с полуприцепом пострадали 25 человек, сообщает 8 мая NDR.

Грузовик заглох на железнодорожных путях. Водитель так и не смог его завести, а машинист поезда не успел вовремя затормозить. Из 25 пострадавших пятеро находятся в тяжелом состоянии. Их эвакуировали на вертолете.

На место чрезвычайного происшествия прибыли около 100 спасателей. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Аварийный участок железнодорожных путей останется заблокирован в течение всего дня и, возможно, завтра.

Ранее, 29 марта, сообщалось, что более 50 человек пострадали в результате столкновения двух поездов на севере Италии.