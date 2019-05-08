Взрывоопасную гранату времен Первой мировой войны обнаружили в Башкирии

В Уфимском районе Республики Башкортостан была обнаружена взрывоопасная английская граната времен Первой мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по республике.

Информация о находке в деревне Волково поступила в ведомство, после чего на место были направлены специалисты инженерно-технического отделения ОМОНа. Взрывотехники обследовали предмет, пишет ИА «Башинформ».

Согласно данным пресс-службы, предмет, похожий на боеприпас, удалось опознать. Им оказалась ручная осколочная граната производства Англии образца 1915 года, которая является взрывоопасной.

Саперы изъяли и вывезли боеприпас на безопасное расстояние и уничтожили путем подрыва.