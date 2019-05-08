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Арестованный за угрозы принцу японец рассказал о планах ударить его ножом

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Мужчина, арестованный в Японии по подозрению в угрозах 12-летнему принцу Хисахито — сыну наследного принца Акисино, — признался, что планировал ударить юношу ножом. Об этом 8 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание «Санкэй».

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26 марта неизвестный проник в школу, где учится внук японского императора Акихито, и оставил на его парте два ножа. Они были привязаны к 60-сантиметровой алюминиевой палке в виде копья с двумя лезвиями и выкрашены в розовый цвет.

Спустя несколько дней был арестован 56-летний подозреваемый. Он выражал недовольство порядками японской монархии, в том числе правилами наследования престола.

Полиция выяснила, что он заранее приехал в Токио и, одев каску и спецодежду, под видом рабочего проник в школу, где учится принц.

30 апреля в Японии стартовал годовой отсчет до официального отречения от престола 125-го императора Акихито.

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