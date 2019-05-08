Названа дата возвращения на Землю экипажа корабля «Союз МС-11»

Экипаж корабля «Союз МС-11» — космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак — вернется на Землю 25 июня. Об этом в среду, 8 мая, сообщает пресс-служба российской госкорпорации «Роскосмос».

«Посадка (запланирована на. — Ред.) 25 июня», — передает сообщение пресс-службы агентство ТАСС.

Кононенко, Макклейн и Сен-Жак должны были отправиться на МКС в конце декабря прошлого года, однако из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» в октябре, старт перенесли на более ранний срок — 3 декабря.

Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла 11 октября. Ее причиной стало не открывшееся сопло бокового увода первой ступени ракеты, что было вызвано деформацией датчика контакта разделения. Дефект был допущен при сборке. На борту корабля «Союз МС-10» тогда находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, никто не пострадал.