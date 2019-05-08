Генеральные репетиции парада Победы прошли в Крыму и Мурманске

Города-герои готовятся к празднованию Дня Победы — генеральные репетиции парада прошли в Крыму и Заполярье.

В Севастополе по улице Ленина прошли пешие расчеты и военная техника, а возглавила механизированную колонну легендарная катюша.

В Мурманске состоялась генеральная репетиция воздушной части парада. В небо поднялись 16 самолётов, вертолетов, истребителей и бомбардировщиков.