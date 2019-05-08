Шесть миллионов неграмотных людей насчитали в Германии

В Германии насчитали 6,2 млн человек, испытывающих трудности в понимании текста на немецком языке.

В результате проведенного в 2018 году исследования выяснилось, что в общей сложности у 7,3% говорящих по-немецки взрослых слабо развиты навыки чтения и письма.

Как сообщает газета Die Zeit, они могут прочитать и написать отдельные предложения, но не способны воспринять целый текст.

Более чем у каждого пятого из указанных немцев нет среднего образования, а свыше 40% имеют лишь начальное.

Почти половина из людей с выявленными трудностями — 2,9 млн — имеют мигрантские корни.

Евросоюз с 1 апреля приостановил деятельность по спасению мигрантов у побережья Ливии из-за невозможности договориться о том, кто должен принимать людей.

При этом ни одно из государств не хочет предоставлять судам неправительственных гуманитарных организаций (НКО) свой флаг из опасений оказаться пунктом приема мигрантов.