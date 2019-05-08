Пользователи Twitter смогут добавлять медиафайлы в ретвиты

Twitter разрешил пользователям добавлять в ретвиты фото, видео и гифки.

Эта функция доступна в приложениях на Android, iOS и мобильной версии сайта. Как рассказали в Twitter, о возможности просили множество пользователей.

Социальная сеть сообщила о нововведении в своем аккаунте. Пользователи с восторгом отнеслись к новой функции, отмечает телеканал «360».

5 апреля мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на 3 тыс. рублей за то, что компания не представила сведений о переносе в РФ серверов с персональными данными российских пользователей.