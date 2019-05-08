Прямой эфир

Пользователи Twitter смогут добавлять медиафайлы в ретвиты

0
Фото: Global Look Press/Omar Marques
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл
Facebook и Twitter пропишутся в России
Американские социальные сети решили выполнить требования законодательства РФ

Twitter разрешил пользователям добавлять в ретвиты фото, видео и гифки.

Эта функция доступна в приложениях на Android, iOS и мобильной версии сайта. Как рассказали в Twitter, о возможности просили множество пользователей.

Социальная сеть сообщила о нововведении в своем аккаунте. Пользователи с восторгом отнеслись к новой функции, отмечает телеканал «360».

5 апреля мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на 3 тыс. рублей за то, что компания не представила сведений о переносе в РФ серверов с персональными данными российских пользователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Маск будет согласовывать все твиты о Tesla
Пес прославился в Сети после реакции на подарок

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017