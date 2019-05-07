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Эксперт одобрил идею привязать штрафы за нарушение ПДД к доходу водителя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков прокомментировал предложение привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля. Об этом во вторник, 7 мая, пишет «РИА Новости».

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«Я полностью поддерживаю инициативу о привязке штрафа за нарушение правил дорожного движения либо к стоимости автомобиля, либо к доходу нарушителя. Кого-то штраф в 2–3 тыс. рублей остановит от нарушения ПДД, а для кого-то это вообще не деньги. И у таких людей подчас чуть ли не сотня штрафов, и их это мало беспокоит», — заявил он.

По словам Цветкова, есть обеспеченные люди, которые ездят на дорогих авто, но официально числятся безработными. Для них, по его мнению, нужно исчислять штраф, исходя из стоимости машины. «Простых» людей нововведение не коснется, считает Цветков.

Вместе с тем он предложил ограничить инициативу только серьезными нарушениями ПДД, такими как проезд на красный свет, нарушение скорости свыше 60 км/ч, опасное вождение и т.п.

Идею предложил ранее во вторник заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин. Он пояснил, что «в условиях расслоенности» это стало бы самым хорошим решением, поскольку «для кого-то 3 тыс. — это ерунда, для кого-то — весомая часть его дохода».

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