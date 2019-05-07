Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя

Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», передает 7 мая агентство «РИА Новости».

Он пояснил, что «в условиях расслоенности» это стало бы самым хорошим решением, поскольку «для кого-то 3 тыс. — это ерунда, для кого-то — весомая часть его дохода».

Отмечается также, что формально в России существуют установленные ограничения скорости, однако многие водители ездят с превышением на 20 км/ч, так как данный порог не штрафуется.

В марте начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников заявил, что в ГИБДД поддержали идею снижения с 20 км/ч до 10 км/ч порога превышения скорости автомобиля, за который может быть выписан штраф.

10 апреля В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч до 3 тыс. рублей вместо текущих 500 рублей.