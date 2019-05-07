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Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»

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Самарский районный суд отправил в СИЗО на два месяца четырех фигурантов по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом 7 мая сообщает «Коммерсантъ».

Среди арестантов — гендиректор «Нефтеперевалки» Светлана Балабай и ее заместитель Рустам Хуснутдинов, заместитель директора компании «Магистраль» Сергей Баландин и гендиректор «Петронефть Актив» Владимир Жоголев. Кроме того, по этому же делу Следственный комитет России объявил в розыск двух человек.

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Ранее 7 мая министр энергетики России Александр Новак рассказал, что сложившаяся ситуация не повлияла на объемы добычи и экспорт топлива из России. В ведомстве ожидают, что ситуация будет полностью нормализована во второй половине месяца.

19 апреля в белорусском концерне «Белнефтехим» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Позже, 25 апреля, Белоруссия и Польша приостановили транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Отмечалось, что в Германии и Польше не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с которыми она приходит в пункт приема поставок.

26 апреля операторы украинского и словацкого участков нефтепровода «Дружба», компании «Укртранснафта» и Transpetrol также приостановили поставки российской нефти.

В ходе пресс-конференции в Пекине 27 апреля президент России Владимир Путин пообещал провести расследование по ситуации с трубопроводом. Позже была создана комиссия по проверке нарушения показателей качества нефти.

Также Путин отметил, что этот инцидент нанес стране очень серьезный материальный и имиджевый ущерб. 30 апреля глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил на встрече с главой государства, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно, материалы по данному делу направлены в управление ФСБ по Самарской области.

«Дружба» доставляет нефть из Волго-Уральского нефтегазоносного района в восточноевропейские страны. Северная ветка идет через Белоруссию, Польшу и Германию, южная — через Украину, Словакию, Венгрию, Чехию и Хорватию.

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