Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к позиции советника главы государства Сергея Глазьева о вероятном заселении Донбасса евреями.

По словам Пескова, это личное, «может быть, некорректное» высказывание. При этом представитель Кремля отметил, что не знаком с контекстом, в котором это высказывание было допущено, пишет «Газета.ру».

«Все-таки блог — это, наверное, что-то личное. Я, к сожалению, не знаком с блогерской составляющей деятельности советника Глазьева», — подчеркнул Песков.

Ранее Глазьев в блоге в газете «Завтра» написал, что ставка властей США на новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского может быть связана с направлением администрации американского президента Дональда Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле. Поэтому, по его мнению, Донбасс может быть заселен евреями, уставшими от постоянной войны на Ближнем Востоке.