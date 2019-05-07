Суд смягчил наказание «ловцу покемонов» из Екатеринбурга

Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство о смягчении наказания блогеру Руслану Соколовскому, получившему условный срок за ловлю покемонов в храме Екатеринбурга. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает ТАСС.

Судья назначил Соколовскому наказание в виде шести месяцев ограничения свободы, отметив, что наказание считается фактически отбытым.

В мае 2017 года суд в Екатеринбурге признал блогера виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы условно, затем наказание смягчили до 2 лет и 3 месяцев условно.

В августе 2016 года Руслан Соколовский опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик, на котором играл в Pokemon GO в православной церкви.