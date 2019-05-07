Самую большую георгиевскую ленту развернули у Останкинской телебашни

У Останкинской телебашни развернули самую большую в мире георгиевскую ленту, над ней работали три месяца. Площадь полотна 2 тыс. кв. м. Развернуть ленту Победы помогали более 3 тыс. человек. В финале акции десятки пар закружились в вальсе под музыку военных лет.