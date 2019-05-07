Подвал с ртутью нашли при реставрации церкви под Петербургом

При реставрации церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкине нашли ртуть. По данным петербургского комитета по природопользованию, рабочие увидели выход ртути из стен фундамента в подвале и сразу позвонили в МЧС. Восемь человек вывели из помещения и направили на медицинское обследование.

Сотрудники экологической службы подтвердили превышение предельно допустимой концентрации паров ртути в 60 раз. Угроза для местных жителей отсутствует, информирует телеканал «78». Службы в церкви отменены. Территория огорожена. На ликвидацию ЧП понадобится 3–4 месяца.

Напомним, производство, экспорт и импорт ртутных градусников с 2020 года запретят в Аргентине. Данное решение принято во исполнение Минаматской конвенции о ртути, принятой в Японии в 2013 году и подписанной многими странами. Она направлена на защиту людей и окружающей среды от антропогенных выбросов от ртути и ее соединений.