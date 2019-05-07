Автомобиль в Болгарии сбил четырех подростков на переходе

Легковой автомобиль сбил четырех подростков в возрасте от 15 до 17 лет в Софии, столице Болгарии. Об этом 7 мая сообщает Болгарское национальное радио, передает ТАСС.

Пострадавшие получили травмы и были доставлены в больницу.

Инцидент произошел в 14:00 на одном из оживленных бульваров Софии. Машина двигалась с высокой скоростью и, проезжая на запрещающий сигнал светофора, сбила людей на пешеходном переходе. После этого автомобиль пробил ограждение и упал в реку.

В настоящее время продолжается расследование обстоятельств происшествия.