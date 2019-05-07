Военную технику не покажут на параде Победы в Пскове

В 2019 году на параде Победы в Пскове военная техника представлена не будет. Об этом сообщил врио командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Роман Железняков. Именно он будет командовать парадом Псковского гарнизона.

По словам Железнякова, которые приводит Псковское агентство информации, военная техника будет участвовать в параде в 2020 году, когда страна отпразднует 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Стоящие на вооружении дивизии образцы можно будет увидеть на Октябрьской площади напротив ЦУМа. Так, в дивизию недавно поступила новая техника БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

В эти дни в различных городах России проходят репетиции парада Победы. В Москве состоялась генеральная репетиция, которая была максимально приближена к настоящему параду 9 мая.