В китайском зоопарке нашли подружку-собаку для одинокого волка

В китайском зоопарке для одинокого волка, разлученного со стаей из-за драчливости, нашли подружку-собаку. Об этом во вторник, 7 мая, пишет Daily Mail.

Как рассказали в зоопарке, волк был отделен от своей стаи из-за того, что постоянно дрался с сородичами. В 2014 году он повредил ногу, и персонал поселил его отдельно для его же безопасности.

Проведя несколько лет в изоляции, хищник начал впадать в депрессию, поэтому в 2017 году сотрудники зверинца подселили к волку двух щенков, к одному из которых он начал проявлять агрессию.

По словам смотрителей, к другому щенку-девочке волк привязался, они отметили, что «это была любовь с первого взгляда». Менеджер зоопарка рассказал, что хищник так любит свою подружку, что во время кормления сначала дает ей поесть первой.