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Появилось видео сильного пожара на заводе под Пермью

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Фото: РЕН ТВ
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места сильного пожара на территории завода в городе Лысьва в Пермском крае. По словам свидетелей ЧП, горит одно из административных зданий Лысьвенского завода бытовой техники.

«Крыша сыпется», — говорят очевидцы происшествия, которых слышно на видеозаписи.

Журналисты отмечают, что площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб, данных о пострадавших пока не поступало.

6 мая на химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв. В результате ЧП погибли три человека, еще один пострадал.

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